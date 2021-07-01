МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, снизилось на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 364 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы на американские индексы в основном растут

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 390 тысяч.

Показатель за неделею, завершившуюся 19 июня, был пересмотрен до 415 тысяч с 411 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя прошлой недели — до 392,75 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 398,75 тысячи с 397,75 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июня, выросло на 56 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,469 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,413 миллиона с 3,39 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.