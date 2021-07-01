МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Развитие экономики страны будет оставаться в прямой зависимости от ситуации с коронавирусом еще один-два года, заявила в четверг на Международном финансовом конгрессе замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. В Минэкономики видят дополнительный потенциал роста экономики России

"Коронавирус, безусловно, является структурным фактором (влияющим на развитие экономики — ред.) и на краткосрочном и на среднесрочном горизонте. На горизонте одного-двух лет мы продолжаем оставаться заложниками эпидемиологической ситуации", — сказала Крючкова.

По ее словам, "новые штаммы, темпы вакцинации и так далее определяют уровень открытости экономик региональных, необходимость введения тех или иных ограничений, и конечно, это влияет и на структуру экономики, и на экономический рост".

"Есть еще и более долгосрочные последствия структурных изменений, которых мы, может быть, до конца не осознаем — тот же тренд на дистанционную работу, всеобщую цифровизацию. Он устойчивый", — добавила замминистра.

"В какой степени после того как все закончится или хотя бы стабилизируется мир вернется в офлайн — от того, насколько мир вернется в офлайн зависят, например, темпы развития сектора коммерческой недвижимости, развития транспортного сектора", — заключила она.