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Индекс деловой активности в промышленности США в июне снизился
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне уменьшился до 60,6% со значения мая в 61,2%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 01.07.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне уменьшился до 60,6% со значения мая в 61,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения индикатора до 61%.
При этом индекс занятости в секторе промышленности страны упал до 49,9% с уровня мая в 50,9%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.