МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне уменьшился до 60,6% со значения мая в 61,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Заявки на пособие по безработице в США за неделю упали больше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения индикатора до 61%.

При этом индекс занятости в секторе промышленности страны упал до 49,9% с уровня мая в 50,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.