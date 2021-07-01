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Дефицит бюджета США превысит $3 триллиона в 2021 году
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Дефицит бюджета США в 2021 году второй год подряд превысит 3 триллиона долларов, прогнозирует независимое Бюджетное управление конгресса. Затраты федерального правительства... ПРАЙМ, 01.07.2021
сша, бюджет, дефицит, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2021 году второй год подряд превысит 3 триллиона долларов, прогнозирует независимое Бюджетное управление конгресса.
Затраты федерального правительства прогнозируются на уровне 6,8 триллиона долларов, сборы — на уровне в 3,8 триллиона долларов. В частности, в увеличении расходов сыграет роль 1,9-триллионный пакет поддержки экономики, принятый по инициативе президента Джо Байдена.
Дефицит в абсолютных цифрах составит 1,2 триллиона долларов в 2022 году, а в 2023 году — 800 миллиардов долларов. Дефицит снова будет расти начиная с 2025 года.