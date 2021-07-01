МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения в РФ на 2022 год составит 11 950 рублей, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Минэкономики дало прогноз по инфляции в России за июнь

"В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" правительство РФ постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля", — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.