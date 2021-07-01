2021-07-01T21:55:58+03:00
2021-07-01T21:55:58+03:00
2021-07-01T21:55:58+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210701/834090267.html
Названа сумма прожиточного минимума в России на 2022 год
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прожиточный минимум на душу населения в РФ на 2022 год составит 11 950 рублей, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном... ПРАЙМ, 01.07.2021
россия, прожиточный минимум, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Прожиточный минимум на душу населения в РФ на 2022 год составит 11 950 рублей, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" правительство РФ постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля", — говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года.