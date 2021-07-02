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Минпромторг призывает металлургов экономить кислород ради больниц
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Минпромторг призывает металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского... ПРАЙМ, 02.07.2021
covid-19, минпромторг, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минпромторг призывает металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника.
Издание проинформировало о том, что первый замминистра промышленности Василий Осьмаков предложил проработать возможность временно перераспределить мощности производителей, чтобы не допустить дефицита газа для нуждающихся в кислородотерапии больных COVID-19. Такое решение было предложено после требования премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить медицинские учреждения достаточным запасом кислорода.
Также стало известно, что ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода "стремительно сокращается".
Металлургические заводы используют технический кислород для производства чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического минимальными количествами примесей.