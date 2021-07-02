МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный и отбывающий срок за получение взятки, будет преподавать заключенным основы экономики.

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"С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы — с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в "большой мир"", — цитирует СМИ бывшего министра.

Больше всего, по словам экс-министра, заключенным интересны темы про ипотеку, потребительское кредитование и малое предпринимательство, а также все, что связано с рынком труда и трудовым законодательством.

Алексея Улюкаева признали виновным в декабре 2017 года в получении взятки в размере 2 миллионов долларов и приговорили к 8 годам колонии.