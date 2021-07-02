МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Предложение Минстроя повысить плату за капитальный ремонт жилых домов является своевременным, но требует детальной проработки с учетом интереса граждан, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на ЖКХ

В четверг, в ходе заседания Совета Федерации по вопросам жилищного строительства замглавы министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров сообщил, что из-за удорожания строительных материалов ведомство предложило корректировать стоимость контрактов по капремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.

"Данная мера должна стабилизировать ситуацию. Нужно понимать, что в условиях инфляции и роста стоимости сырья взносы должны как минимум приближаться к реальности. Если мы идем в угоду социальным рискам, мы не выполняем программу и тем самым ухудшаем ситуацию, создавая риски неисполнения программы капремонта", — считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

По ее словам, повышать взносы на капитальный ремонт в первую очередь будут те регионы, которые давно не производили изменения в тарифах. При этом, по ее словам, сильного скачка в увеличении взносов ждать не стоит, так как регионы будут остерегаться негативной реакции жителей.

Согласен с ней и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, в последнее время наблюдается ситуация, что из-за подорожания строительных материалов подрядчики, выиграв конкурс на проведение работ, стали не справляться со взятыми на себя обязательствами, после чего в регионах возникает дилемма – расторгнуть контракт с неблагоприятными последствиями либо, не расторгая его, повысить взносы в фонд капремонта. Назван единственный способ экономить на ЖКХ без льгот

"На мой взгляд, инициатива правильная, но здесь важно проработать момент с финансовой устойчивостью, так как при увеличении расходов на один объект это последовательно может отразиться и на другом. Также если говорить об увеличении взносов, здесь крайне важно проработать вопрос интересов жителей, чтобы не уронить собираемость платежей", — пояснил Склянчук.

В свою очередь директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева подчеркивает, что регионы испытывают дефицит средств на капитальный ремонт, в результате чего возникают вопросы по качеству выполненных работ, при этом финансовую составляющую вопроса необходимо решать в первую очередь за счет средств региона, а не граждан.

"У регионов есть право софинансировать программы капитального ремонта. Они должны занимать конструктивную позицию по повышению тарифов, а если денег не хватает, то, на мой взгляд, они в первую очередь должны изыскивать средства в бюджете, а уже потом переносить ответственность на граждан", — отметила Разворотнева.

В заключении она добавила, что в случае повышения взносов на капремонт будет необходима не только разъяснительная работа, но и кардинальные действия по улучшению темпов и качества капитального ремонта, иначе это может привести к падению собираемости платежей.