МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. У председателя КНР Си Цзиньпина есть все шансы добиться для страны господства в мировой экономике, однако для этого существуют серьезные препятствия. Об этом пишет CNBC со ссылкой на мнение аналитиков.

Они отмечают, что в последние годы экономический рост Китая стал замедляться. Так, например, профессор Гарвардского института государственного управления Тони Зайх отметил, что "ключевые факторы, которые действительно способствовали феноменальному росту Китая, теперь либо оказывают менее серьезное влияние, либо вовсе исчезли". Китай стоит на пороге новой экономической угрозы

Он подчеркнул, что население страны стареет, а полагаться на прямые иностранные инвестиции Китай больше не может. Председателю КНР будет непросто направить финансовые ресурсы в более продуктивные части экономики, уверен специалист. Самую серьезную поддержку росту ВВП и уровню занятости в Китае оказывает частный бизнес, а в финансовой системе доминируют государственные банки, которые предпочитают кредитовать также государственные предприятия. Официальный Пекин часто упоминает проблему финансирования в своих заявлениях, но, насколько эффективны его шаги на практике, неясно.

Помимо этого, существуют и риски, связанные с растущим напряжением в отношениях с такими торговыми партнерами, как США, и власти Китая выступают с заявлениями о необходимости увеличивать спрос внутри страны и заниматься развитием технологий самостоятельно. Достичь этого будет гораздо сложнее, чем прежних целей по росту ВВП последних лет, отмечает Юэн Юэн Ан из Университета Мичигана. Аналитик также добавила, что инновации "невозможно спланировать сверху".

Директор программ по Азии в Германском фонде Маршалла в США Бонни Глейзер, в свою очередь, уверен, что самым большим вызовом для Китая окажется так называемая "ловушка среднего дохода". Речь идет о ситуации, при которой страна, добившаяся значительного роста благодаря дешевой рабочей силе, приходит к стагнации и не может обеспечить увеличение заработных плат и дальнейшее развитие экономики. Названы валюты, которые выгоднее и надежнее доллара

Еще одной из трудностей, с которыми сталкивается Китай — этого его значительно возросший долг. Пекин старался справиться с высоким уровнем обязательств, однако из-за коронавирусного кризиса работу в этом направлении пришлось приостановить. Власти решили упростить получение кредитов для бизнеса на фоне пандемии, и в итоге это обернулось проблемами для банковской системы.