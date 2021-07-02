МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) за первое полугодие 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,961 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За 6 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 2 960,7 миллиарда рублей. Достигнутый фискальный результат на 28,2% превысил прогнозное задание. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 45%, или 918,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 2,031 триллиона рублей, их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 39,5%.

Также, как сообщает ФТС, экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых службой, в текущем году обусловлена ростом объемов экспорта и мировых цен на углеводороды.

"За 6 месяцев 2021 года, сумма таможенных платежей, взимаемых при вывозе товаров, составила 857,8 миллиарда рублей, что на 50% больше прогнозного задания", — также говорится в сообщении.