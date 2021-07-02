МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Предложение Минстроя повысить взносы граждан на капремонт является контрпродуктивным, для решения проблем ведомство должно разобраться в причинах роста цен на стройматериалы, который и привёл к удорожанию стоимости работ по капремонту, заявил РИА Новости сенатор Анатолий Широков.

В четверг на заседании совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации замглавы министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров сообщил, что из-за удорожания строительных материалов ведомство предложило корректировать стоимость контрактов по капремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.

"Я считаю, что идти по пути увеличения сборов с граждан и их дополнительного обременения контрпродуктивно, особенно в условиях снижения доходов населения в условиях пандемии коронавируса", — заявил Широков.

По его словам, необходимо разобраться в причинах роста цен на стройматериалы, который носит, по словам сенатора, "во многом необъективный характер". "Металлурги, например, резко повысили цены на арматуру, соответственно, стоимость всего строительства так же резко пошла вверх", — пояснил парламентарий.

По словам Широкова, чтобы решить проблему удорожания капремонта, надо разбираться с ценообразованием стоимости стройматериалов. "Нужно выяснять характер этого ценообразования, понять, почему это происходит, и разобраться", — сказал он.