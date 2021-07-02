МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 2,2 миллиарда долларов, или на 3,1% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 71,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Названы факторы, которые мешают мировому экономическому господству Китая

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 71,4 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 68,9 миллиарда долларов. Пересмотренный показатель апреля составил 69,1 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в мае поднялся по сравнению с апрелем на 0,6%, или на 1,3 миллиарда долларов, до 206 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 277,3 миллиарда долларов, увеличившись на 3,5 миллиарда в месячном выражении (на 1,3%).

Дефицит внешней торговли товарами США в мае вырос по отношению к апрелю на 2,3 миллиарда долларов — до 89,2 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 0,1 миллиарда — до 17,9 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).