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Безработица в США в июне неожиданно выросла до 5,9%
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Безработица в США в июне выросла до 5,9% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, следует из данных министерства... ПРАЙМ, 02.07.2021
безработица, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне выросла до 5,9% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,7% в июне, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе лишь на 700 тысяч.
Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май до 583 тысяч с 559 тысяч.
Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,33% в месячном выражении и составила 30,4 доллара, а в годовом выражении — на 3,58%.
Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.