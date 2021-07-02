МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне выросла до 5,9% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Дефицит торгового баланса США в мае вырос на два миллиарда долларов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения уровня безработицы до 5,7% в июне, при этом прогнозировался рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе лишь на 700 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за май до 583 тысяч с 559 тысяч.

Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 0,33% в месячном выражении и составила 30,4 доллара, а в годовом выражении — на 3,58%.

Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.