2021-07-02T15:39:07+03:00
2021-07-02T15:39:07+03:00
2021-07-02T15:39:07+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210702/834097896.html
Эксперты назвали самую богатую и самую бедную страны Европы
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Дания является самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей. Этот показатель равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов). Об этом... ПРАЙМ, 02.07.2021
европа, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Дания является самой богатой страной в Европейском союзе по величине финансовых активов семей. Этот показатель равен 1,88 миллиона датских крон (300 тысяч долларов). Об этом сообщается в отчете Национального банка страны.
Тем не менее, отмечается, что у датчан гораздо больше долгов по сравнению с жителями соседних стран. Подавляющая часть обязательств связана с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости (примерно 86%). В целом финансовые показатели датчан почти в три раза превышают средний показатель по ЕС.
Кроме того, их богатство в первом квартале этого года выросло еще больше, в среднем до 24 тысяч датских крон (3,8 тысячи долларов) на человека.
Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место по величине финансовых активов, за ними следуют Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в исследовании называется Румыния, активы семей там составляют 80 тысяч датских крон (12,7 тысячи долларов).