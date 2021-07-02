МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рост цен на стройматериалы, который повлёк за собой удорожание стоимости контрактов по капремонту, должны компенсировать металлургические компании, которые этот рост спровоцировали, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Минстрой ранее предложил скорректировать систему капитального ремонта жилья в России для повышения устойчивости региональных фондов капремонта и эффективности их работы. В частности, министерство предлагает разрешить менять цены уже заключенных контрактов по капитальному ремонту в пределах 25%. В ведомстве уточнили, что это не подразумевает повышения взносов граждан.

"Компенсировать рост цен на контракты по капремонту должны металлургические компании, из-за роста цен на продукцию которых, в частности, арматуру, и произошло подорожание этих работ. Причём это должно коснуться всех строительных контрактов, не только капитального ремонта, но и строительства всех других объектов, в первую очередь, социальных – школ и больниц", — заявил Абрамов РИА Новости.

Он напомнил, что за последний год цены на металлургическую продукцию значительно выросли, металлургические компании получили "сверхприбыли, не повышая зарплат своим рабочим", а в результате резко выросла цена на стройматериалы, на капремонт, на строительство, на квартиры для обычных граждан.

"Здесь надо менять законодательство, чтобы не было таких перекосов", — сказал сенатор.