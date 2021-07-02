МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сотрудникам общепита в Москве и Московской области, проверяющим QR-код у посетителей заведений, прежде всего следует обращать внимание на имя домена, на который ведет ссылка с кода, сообщает международный антивирусный разработчик ESET.

Специалисты отмечают, что правильный адрес — immune.mos.ru, а также следует проверить наличие иконки "замка" слева от адреса.

"Как правило, мошенники используют домены, которые похожи на официальные, поэтому их легко перепутать. Вот некоторые примеры поддельных адресов: mos.immune.ru, immune.moss.ru, immnune.mos.biz. При этом сама страница может на 100% копировать содержание официального столичного портала. Если при считывании кода отображается immune.mos.ru, но без замка, а в адресе протокол http, а не https — то это также подлог", — отмечает компания.

Если времени и возможностей визуально сверять адрес в строке браузера нет, эксперты рекомендуют проверить ссылку на одном из специальных сервисов — Whois и VirusTotal, — которые помогут понять, на какой адрес она ведет, поддельный или настоящий.

"Телефон или планшет для проверки на входе в заведение должен быть не старше 5 лет — на устаревших версиях операционных систем приложение "Транспорт Москвы" может не установиться или нестабильно работать", — говорится в сообщении.

Кроме того, на устройстве, при помощи которого сотрудники проверяют QR-код, "должен быть стабильный интернет для загрузки довольно "тяжелого" сайта mos.ru. Эксперты также рекомендуют установить на него антивирусное ПО, "чтобы избежать заражения в случае перехода по поддельным ссылкам".

Сейчас для проверки QR-кодов можно использовать пять мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы".

В приложении необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код. На экране отобразится статус кода (действителен/недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.