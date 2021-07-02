МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе – стартапы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который дает возможность привлечь инвестиции на начальном этапе проекта. Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании, пояснял один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Механизм конвертируемого займа предполагает, что компания-заемщик к определенному сроку или при ряде условий вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале.

Выгода этого инструмента для инвесторов объяснялась тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, в то же время компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах или направлении развития компании, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа, предусматривает закон.

Он позволит создать эффективный и прозрачный механизм венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, считают авторы инициативы. Прежде всего, речь идет об интернет-компаниях, IT-компаниях, высокотехнологичных компаниях, отмечал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Помимо этого, Путин подписал закон о требованиях к обеспечению внебиржевых деривативов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Его суть в том, чтобы повысить надежность российского финансового рынка и привести его в соответствие с международным рынком, пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В частности, исполнение обязательств, возникающих из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является центральный контрагент и которые заключены на внебиржевом рынке, должно будет обеспечиваться в случаях и в соответствии с требованиями, установленными ЦБ.

В случае, когда стороны намерены заключить более одного договора РЕПО, договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора иного вида, объектом которого являются ценные бумаги, иностранная валюта или драгоценные металлы, такие договоры могут заключаться на условиях, определенных генеральным соглашением (единым договором). При этом может быть заключен договор (соглашение), предусматривающий внесение одной стороной (обеими сторонами) обеспечительного платежа.

В качестве такого платежа могут быть внесены (переданы в собственность) только эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, иностранные финансовые инструменты, обращение которых допускается в РФ в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, денежные суммы, выраженные в российской или иностранной валюте.