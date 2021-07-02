МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов — в частности, вводит понятие "коньяка России". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин перевел аудиторскую деятельность под контроль Центробанка

Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк" — винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40%, изготовленная из коньячного дистиллята, выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Другой новый термин — "коньяк России": под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ.

Принятый закон также уточняет положения о саморегулировании в отрасли: предполагается создание единой федеральной саморегулируемой организации (СРО) виноградарей и виноделов России, которая будет, в частности, разрабатывать и выдавать сертификаты качества организации, разрабатывать эмблемы (знаки) "Вино России", "Коньяк России" и наделять членов СРО правом использования таких эмблем при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, коньяка, на 100% произведенных из российского винограда.

Кроме того, подписанный документ вводит в закон о виноделии понятие "автохтонное виноделие" — это деятельность по производству винодельческой продукции из автохтонных сортов винограда с применением исключительно технологических приемов и средств, описанных в открытых источниках не позднее 1903 года применительно к автохтонным сортам винограда. Путин разрешил аварийным службам ездить без спецразрешения

Принятый закон также вносит изменения в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России (171-ФЗ). Так, для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина, игристого вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения производитель должен будет иметь сертификат качества, подтверждающий членство в федеральной СРО.

Помимо этого, документ уточняет ряд терминов в 171-ФЗ. Например, термин "фруктовое вино" будет заменен на "плодовая алкогольная продукция" — это алкоголь крепостью от 6% до 15%, произведенный в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов одного или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового сока без добавления этилового спирта.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, при этом в течение семи лет после этого для производства коньяка допускается переработка или использование коньячного дистиллята, произведенного за рубежом.