МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение, унификацию и ускорение процесса закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе за счет перевода всех документов по ним в электронный вид. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин легализовал термин "коньяк"

Закон должен упростить порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исключить участие в госзакупках недобросовестных участников и фирм-"однодневок". Одна из основных новелл касается введения электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы предлагается формировать в электронном виде. Сейчас это доступно только для планирования закупок иотбора подрядчиков.

Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и позволят автоматизировать контроль за ними, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом, пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов.

Помимо этого, сокращается количество конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 11 до трех наиболее распространенных и востребованных заказчиками: конкурс, аукцион и запрос Путин перевел аудиторскую деятельность под контроль Центробанка

Также сокращаются требования к извещениям, документации, заявкам на участие в закупках; исключается цикличность закупок и необходимость составления заказчиком документации о них. В случае отсутствия заявок исключается обязательное продление приема заявок и проведение новых дополнительных закупочных процедур.

Для обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты информации вводятся новые случаи применения закрытых конкурентных способов закупок в ряде случаев, пояснял ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

Это касается закупок вооружений, военной и спецтехники, закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию космических материалов и технологий, космической техники. Закрытые конкурентные способы будут применяться и при закупках ФСО России, Росгвардии, подведомственных им учреждений и предприятий.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.