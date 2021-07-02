УФА, 2 июл — ПРАЙМ. Спасатели просят жителей района "Городок Металлургов" Ижевска покинуть его территорию из-за выбросов хлора.

"Уважаемые жители Ижевска. На станции подъема воды по адресу Ижевск, улица Песочная, 9а произошел выброс хлора. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию "Городка Металлургов", — говорится в сообщении ГУМЧС по Удмуртии.

Прокуратура организовала проверку в связи с ЧП, сообщается на сайте прокуратуры Удмуртской Республики.

Замеры не подтвердили превышения ПДК вредных веществ после выброса хлора в Ижевске, сообщает региональный главк МЧС.

Авария после выброса хлора в Ижевске локализована, утечка приостановлена, опасности для жизни и здоровья граждан нет, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.