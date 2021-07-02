МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает "огромное количество оружия". Украина и Европа споткнулись о российский газ

"Что поражает: огромное количество — о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили — оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля. Подробности приводит агентство Белта.

По словам президента, в республику смогут въехать только мирные граждане. "Всех остальных в плен брать не будем", — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы. Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля". Позже стало известно, что в Белоруссии задержаны восемь участников террористической группы во главе с оппозиционным активистом и предпринимателем Николаем Автуховичем. Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа действовала под руководством Автуховича, готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину.

МИД Украины заявил, что считает заявления Лукашенко о перевозке оружия с территории страны инсинуациями.

Украинское внешнеполитическое ведомство категорически отвергает обвинения со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко в поставках оружия на белорусскую территорию, заявил в пятницу вечером пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.