ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл — ПРАЙМ. Все чиновники правительства Камчатского края, включая губернатора, будут летать в командировки только классом "эконом" по маршрутам длительностью до 4 часов, а министры — и при перелетах большей длительности, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. "Аэрофлот" снижает цены на билеты бизнес-класса на юг России

"Я вношу инициативу, чтобы на перелёты до 4 часов все руководители без исключения, включая губернатора, летали только эконом-классом. Это вполне соответствует комфорту во время перелётов и позволит сэкономить в бюджете региона серьезные средства на командировочных расходах", — приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Губернатор полностью отменил рабочие полеты бизнес-классом для министров, руководителей краевых агентств, инспекций и служб, уполномоченных по Камчатскому краю, добавили в пресс-службе.

"Категория чиновников, которые могут воспользоваться правом на перелёты в классе "бизнес", будет существенно сокращена. Мы введём запрет на такое обслуживание для министров краевого правительства. Теперь авиаперелёты этой категории руководителей будут осуществляться только "экономом". В части экономии на командировочных расходах это ограничение в скором времени даст видимый эффект, потому что разница в тарифах эконом и бизнес-классов достигает нескольких десятков тысяч рублей", — сказал Солодов.

Выезд за пределы Камчатского края возможен только самолетом. Перелет по маршруту Петропавловск-Камчатский — Москва занимает 9 часов. До Владивостока можно долететь за 3,5 часа, до Хабаровска — за три.