МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Более 60% россиян хотят контролировать банковские счета и операции своих детей-подростков, чуть больше четверти против такого контроля, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям

"Исследование показало, что за использование функции "родительского контроля" за денежными средствами на счетах подростков выступают 62,4% опрошенных, высказались против 27,6%, остальные 10% затруднились сформулировать однозначный ответ", — выяснили эксперты.

При этом в первой группе женщин оказалось больше, чем мужчин — 62% и 38% соответственно, а во второй группе их оказалось практически поровну — 49% и 51%.

Родители считают, что функция "родительского контроля" наиболее эффективно помогла бы бороться с хищением денежных средств (72,3%), отслеживать ставки подростка на спорт или в онлайн-казино (41,4%), препятствовать использованию подростка как подставного лица злоумышленниками для обналичивания похищенных средств (24,7%). Россияне назвали приемлемую сумму на карманные деньги детям

Треть родителей, которые против такого контроля, считают, что в нем нет необходимости, поскольку их дети сами способны распознавать мошенников и избегать их. Четверть россиян полагают, что подобное вмешательство в личную жизнь станет дополнительным раздражающим фактором и добавит негатива в и без того непростые отношения с подростками.

Еще 24,5% заявили, что воспринимают проблему как полезный урок для ребенка — если он единожды столкнется с ней, то получит опыт на всю жизнь и в дальнейшем в руки мошенников уже не попадет. Остальные 16,6% назвать конкретную причину затруднились.

Компания в период с 14 по 27 июня опросила более 3000 человек по всей России. Каждый из респондентов является родителем или законным представителем как минимум одного ребенка 14-18 лет.