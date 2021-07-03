МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.