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https://1prime.ru/state_regulation/20210703/834105125.html
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
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Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Постановляю... ПРАЙМ, 03.07.2021
безопасность, стратегия, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", — говорится в тексте указа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.