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Лаврову отменили дипломатический визит из-за карантинных мер
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Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства. "Визит министра иностранных дел Российской... ПРАЙМ, 03.07.2021
сергей лавров, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства.
"Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.
В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.