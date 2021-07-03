МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Бруней отменен из-за введенных там карантинных мер, сообщается на сайте ведомства. Лавров: товарооборот России и КНР за последние 20 лет увеличился в 13 раз

"Визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в Государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны", — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос "остается в силе", добавила дипломат.

В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. Шестого июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. Седьмого июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД.