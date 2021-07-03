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В Москве рассказали, кто входит в список для обязательной вакцинации
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Сотрудники предприятий некоторых сфер, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, должны прививаться в рамках обязательной вакцинации в Москве, приводят РИА Новости слова... ПРАЙМ, 03.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сотрудники предприятий некоторых сфер, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, должны прививаться в рамках обязательной вакцинации в Москве, приводят РИА Новости слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.
Ряд организаций в Москве с июля обязан предоставлять данные о вакцинировании 60% сотрудников. Требование обусловлено постановлением главного санитарного врача.
"В 100% (из которых надо вакцинировать 60% — ред.) входят все сотрудники организации или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете", — сообщил Фурсин.