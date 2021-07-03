МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Сотрудники предприятий некоторых сфер, находящиеся в отпуске, декрете или командировке, должны прививаться в рамках обязательной вакцинации в Москве, приводят РИА Новости слова Москва выплатит гранты предприятиям, выполнившим требования по вакцинации

Ряд организаций в Москве с июля обязан предоставлять данные о вакцинировании 60% сотрудников. Требование обусловлено постановлением главного санитарного врача.

"В 100% (из которых надо вакцинировать 60% — ред.) входят все сотрудники организации или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете", — сообщил Фурсин.