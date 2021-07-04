МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ограничение квот в три-четыре раза на ввоз трудовых мигрантов приведет к повышению зарплат у россиян. Об этом рассказал президент "Мираторга" Виктор Линник в беседе с телеканалом РБК.

Он считает, что "это позволит повысить конкуренцию за рабочие руки и повысит стоимость этих рук". Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

По мнению Линника, на сегодняшний день россияне вынуждены конкурировать с трудовыми мигрантами из других стран, готовыми работать за деньги, на которые российские работники "просто не выживут". Но если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям, например в строительстве, отметил он.

"Конечно же, когда зарплата низкая, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Поэтому отсюда нет спроса на такие простые профессии. В советское время были профтехучилища, техникумы, институты, все по строительной профессии. Если будет достойная заработная плата, я уверяю, у нас через четыре-пять-шесть лет будут свои ресурсы трудовые, которые спокойно смогут решать, качественно и быстро, задачи, стоящие перед строительной отраслью", — объяснил Линник.

Помимо этого, глава "Мираторга" выразил уверенность, что повышение уровня зарплат подтолкнет предприятия к автоматизации производства. Он также считает, что следует снять все ограничения для трудоустройства высокооплачиваемых и высококвалифицированных иностранных работников.