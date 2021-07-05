МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта с 57,5 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit. События в сфере бизнеса и макроэкономики 5 июля

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг составил в июне 56,5 баллов, слегка опустившись с майского показателя 57,5. Последнее увеличение деловой активности продлило текущую последовательность роста до шести месяцев и стало вторым максимальным с августа прошлого года. Компании отметили, что дальнейший рост производства был обусловлен высоким спросом со стороны клиентов и соответствующим увеличением притока новых заказов", — говорится в сообщении.

"Российские поставщики услуг указали на некоторую потерю динамики роста в июне, поскольку рост объемов производства и новых заказов замедлился. Тем не менее, темпы роста активности и новых продаж оставались исторически высокими", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.