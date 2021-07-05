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2021
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в июне снизился
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Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта с 57,5 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit. Значение индекса выше 50 пунктов... ПРАЙМ, 05.07.2021
россия, pmi, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта с 57,5 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit Российской сферы услуг составил в июне 56,5 баллов, слегка опустившись с майского показателя 57,5. Последнее увеличение деловой активности продлило текущую последовательность роста до шести месяцев и стало вторым максимальным с августа прошлого года. Компании отметили, что дальнейший рост производства был обусловлен высоким спросом со стороны клиентов и соответствующим увеличением притока новых заказов", — говорится в сообщении.
"Российские поставщики услуг указали на некоторую потерю динамики роста в июне, поскольку рост объемов производства и новых заказов замедлился. Тем не менее, темпы роста активности и новых продаж оставались исторически высокими", — приводится в сообщении комментарий экономиста компании IHS Markit Шиан Джонс.