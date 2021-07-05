МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Повышающие коэффициенты для платы за негативное воздействие на окружающую среду для предприятий Арктической зоны необходимо вернуть, так как устранение загрязнений в Арктике обходится дороже и деньги на восстановление необходимы регионам, заявил заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Магомедов. "Сбер" вошел в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики

"Я хотел бы сказать, что я надеюсь, что рано или поздно вернут соответствующие коэффициенты, повышающие плату за негативное воздействие предприятий и всех загрязнителей, которые были ранее отменены. Мы считаем, что это не совсем правильно. Мы считаем, что необходимо к этому вернуться для того, чтобы были средства в субъектах Российской Федерации — для решения проблем в регионах России", — сказал Амирханов в понедельник на заседании в Общественной палате РФ, посвященном проекту "Чистая Арктика".

Как пояснили РИА Новости в Росприроднадзоре, вступление в силу постановления правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду" отменило нормативы платы и коэффициенты к ним, действовавшие ранее, в частности коэффициент 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Данный коэффициент есть в действующем регулировании только для объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами.