2021-07-05T15:32:21+03:00
2021-07-05T15:32:21+03:00
2021-07-05T15:32:21+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210705/834116214.html
Россия в первом квартале увеличила экспорт алмазов на 36%
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в январе-марте 2021 года экспортировала 14,518 миллиона карат алмазов, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Минфина РФ. Объем... ПРАЙМ, 05.07.2021
минфин рф, экспорт, россия, алмаз, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83260/55/832605549.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605549.jpg
https://1prime.ru/images/83260/55/832605548.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605548.jpg
https://1prime.ru/images/83260/55/832605547.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/55/832605547.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833888718.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2021 года экспортировала 14,518 миллиона карат алмазов, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Минфина РФ.
Объем экспорта в денежном выражении составил 1,021 миллиарда долларов против 935,494 миллиона долларов (+9,2%) в январе-марте годом ранее.
Наибольший объем алмазов Россия продала в Бельгию (9,597 миллиона карат на 441,116 миллиона долларов), ОАЭ (3,082 миллиона карат на 281,529 миллиона долларов) и в Индию (1,232 миллиона карат на 192,53 миллиона долларов).
В этот же период в страну было ввезено 65,763 тысячи карат алмазов (сокращение в 2,7 раза) на сумму 6,12 миллиона долларов (сокращение в 6,3 раза).