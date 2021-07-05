МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-марте 2021 года экспортировала 14,518 миллиона карат алмазов, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Минфина РФ. Аналитики фиксируют "безумную" скупку элитных алмазов

Объем экспорта в денежном выражении составил 1,021 миллиарда долларов против 935,494 миллиона долларов (+9,2%) в январе-марте годом ранее.

Наибольший объем алмазов Россия продала в Бельгию (9,597 миллиона карат на 441,116 миллиона долларов), ОАЭ (3,082 миллиона карат на 281,529 миллиона долларов) и в Индию (1,232 миллиона карат на 192,53 миллиона долларов).

В этот же период в страну было ввезено 65,763 тысячи карат алмазов (сокращение в 2,7 раза) на сумму 6,12 миллиона долларов (сокращение в 6,3 раза).