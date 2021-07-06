МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президиум Совета законодателей, в состав которого входят главы законодательных собраний российских регионов, сенаторы и депутаты, обсудит во вторник ситуацию с ценами на рынке жилья в условиях реализации льготного ипотечного кредитования.

"Участники обсудят вопросы ценообразования на рынке жилья в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования", — говорится в сообщении пресс-службы Совета федерации.

Перед участниками заседания выступят глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, замглавы Банка России Ольга Полякова, заместитель гендиректора "ДОМ.РФ" Артем Федорко.

Также президиум Совета законодателей обсудит проведение государственного экологического мониторинга. Как ожидается, по этому вопросу выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Совет законодателей объединяет усилия всех уровней законодательной власти. Это общая площадка Государственной думы и Совета федерации, на которой рассматриваются наиболее актуальные для граждан вопросы, вырабатываются рекомендации в адрес правительства РФ и решения по совершенствованию законодательства.