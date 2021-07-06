МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", — говорится в исследовании. Оно было проведено Зарплатой.ру 25-28 июня во всех регионах страны (1,742 тысячи респондентов).

Там отмечается, что "наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке". Профессор МГУ развеял популярный миф о вакцине "Спутник-V"

Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки.

"Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", — добавляется в документе. 11% опрошенных не планируют вакцинироваться по причине наличия антител.

Согласно предыдущему опросу Зарплаты.ру, в июне многие работодатели отметили очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и треть компаний вновь отправила сотрудников на удаленку.