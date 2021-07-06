МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров: товарооборот России и КНР за последние 20 лет увеличился в 13 раз

Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества России и АСЕАН раскрыт далеко не полностью, но есть "весьма значительные" резервы.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с "десяткой". Однако в 2021 г. вновь наметилась тенденция к его росту. Исходим из того, что дополнительную динамику ему (товарообороту — ред.) позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом. Уже два асеановских государства – Вьетнам и Сингапур – подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия", — сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Юго-Восточную Азию трудно отнести к соседним с Россией регионам, однако недаром в Индонезии говорят – "далеко от глаз, но близко к сердцу", добавил дипломат.

"Развитие связей с АСЕАН, которой в этом году исполняется 30 лет, − один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последовательно исходим из того, что Ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств", — отметил министр.

В этой связи Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР, подчеркнул Лавров. Москва поддерживает "десятку" на международных площадках, активно участвует в деятельности Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.

"Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника, и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия", — добавил министр.

Москва рассчитывает, что важный вклад в дальнейшее продвижение российско-асеановского диалога внесет специальное министерское совещание Россия-АСЕАН, которое пройдет в Джакарте, резюмировал дипломат.