МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) выступило с предложением запретить тратить профицит средств одного вида социального страхования на покрытие дефицита другого, пишет "Коммерсант". Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

Накануне — 5 июля — Минтруд представил соответствующий проект закона.

Актуальность теме придает большое превышение расходов ФСС на больничные над сборами в 2020 год — год пандемии. превышение трат составляет 212 млрд рублей, и оно может сохраниться и в текущем 2021 году.

По закону о ФСС, дефицит отдельных видов социального страхования покрывается за счет федерального бюджета. Для их профицитов есть несколько целей: финансирование системы долговременного ухода или страхования от безработицы.

"Сейчас российские работодатели платят в бюджет ФСС взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9% фонда оплаты труда для большинства компаний) и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (зависят от класса профессионального риска, от 0,2% до 8,5% ФОТ). Несмотря на большие сборы в страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, расходы по нему в последние годы регулярно превышают доходы", — пишет "Ъ".