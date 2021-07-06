МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения Минском транзита из Европы, отметил, что это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии. Кремль оценил возможность закрытия границ между регионами из-за пандемии

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам в отношении республики. Он, в частности, заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада. Также глава государства отмечал, что поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через ее территорию.

По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств.

"Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии", — сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений.