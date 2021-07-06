МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Импортеры смогут использовать альтернативные пути поставок европейских товаров в Россию в случае ограничения транзита из Европы через территорию Белоруссии, но это потребует серьезного изменения существующей инфраструктуры и, в конечно итоге, приведет к небольшому росту цен на ввезенную продукцию, рассказал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Кремль оценил возможное ограничение Минском транзита из Европы

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам в отношении республики. Он, в частности, заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада. Также глава государства отмечал, что поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через ее территорию.

"Переориентация европейских грузов, конечно, потребует серьезной перестройки, в связи с чем, возможно, подорожание на какое-то время. Но в целом, как мне представляется, глобального подорожания не будет – скорее всего, на уровне нескольких процентов с точки зрения себестоимости, и этот процесс будет растянут во времени", — сказал Микаелян, комментируя возможные последствия закрытия для Европы транзита через Белоруссию. Проблемы, по словам эксперта, могут возникнуть и из-за того, что альтернативные маршруты не справятся с товарным потоком.

"Если транзит грузов европейских стран через Белоруссию будет полностью заблокирован, наиболее вероятной альтернативой может стать путь через Прибалтику. Это достаточно сложный маршрут через Калининград, Литву и Латвию. Вторая альтернатива – отечественные порты Балтийского моря, Усть-Луга и Санкт-Петербург", – предположил эксперт.

Микаелян признал, что весь объем товаров, который идет сейчас через Белоруссию, трудно будет переориентировать, поскольку, по словам эксперта, в Белоруссии создана огромная инфраструктура, есть таможенные склады, при этом достаточно хорошо организована пропускная способность самих таможенных постов.

"Со временем можно рассматривать еще и южные ворота – это Новороссийск, Черное море, но, на мой взгляд, это путь более сложный, дорогой, и он не станет серьезной альтернативой "западному пути". У Прибалтики вполне приличные мощности – например, алкоголь до сих пор большей частью едет через Латвию. В любом случае, найти альтернативную инфраструктуру для того объема товаров, который прибывает через Белоруссию, будет непросто", – отметил Микаелян.