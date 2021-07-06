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2021
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне упал хуже прогноза
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 60,1% с майских 64%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply... ПРАЙМ, 06.07.2021
статистика, сша, индекс деловой активности, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 60,1% с майских 64%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 63,5%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны снизился до 49,3% с уровня мая в 55,3%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.