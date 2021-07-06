МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился до 60,1% с майских 64%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). СМИ: Saudi Aramco повысила цены на нефть для всех регионов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 63,5%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны снизился до 49,3% с уровня мая в 55,3%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.