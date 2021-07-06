МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ограничение транзита европейских и, в частности, немецких товаров через территорию Белоруссии окажет давление на ее национальную валюту, а также затронет бизнес в России, которому придется менять цепочки поставок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Кремль оценил возможное ограничение Минском транзита из Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник поручил правительству в рамках ответа на санкции Запада обратить внимание на работу иностранных компаний в стране, а также на транзит грузов. По его мнению, ограничения целесообразно ввести в отношении немецких компаний. В этой связи президент напомнил, что в апреле Минск запретил ввоз и реализацию в стране продукции отдельных западных компаний. Вместе с тем в другой части выступления Лукашенко сказал, что ограничение транзита возможно в случае новых этапов санкций Запада против республики.

"Ограничение транзита грузов европейских стран помимо того, что приведет к нарушению цепочек поставок товаров, снизит и поступление валютной выручки в страну, что окажет дополнительное давление на национальную валюту", — заявил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Михаил Николаев.

Эксперты отмечают, что экономика Белоруссии в значительной степени зависит от поступления валюты, а одним из ее источников является предоставление услуг. "В 2020 году баланс предоставления услуг внешнему сектору составил 3,9 миллиарда долларов, из которых услуги транспорта обеспечили около половины", – сказал Николаев. По словам эксперта, республика в прошлом году получила около 0,3 миллиарда долларов от предоставления услуг Германии.

КУДА ВЕЗУТ

"Если будет реализован запрет на транзит товаров, идущих на территорию России через Беларусь, то в случае Германии это затронет в первую очередь импорт товаров в Россию, сказала РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова.

По данным таможенной статистики, через территорию Белоруссии в Россию ввозится в общей сложности более 8 миллионов тонн грузов в год, а в январе-мае текущего года этот объем составил около 2 миллионов тонн. Из этих объемов 25-26% приходится на товары, происходящие из Германии, 11% — на товары Польши, 9-10% — Италии, около 6-7% — Франции, уточнила эксперт.

Больше половины всего немецкого импорта в Россию идет именно через Белоруссию. Это в основном пластмассы и пластиковые изделия, оборудование, транспортные средства, напитки, бумага и картон. "Объемы ввоза продукции, происходящей из Германии, в Россию через Беларусь составляли около 60% от общего объема ввоза такой продукции в натуральном выражении в 2019 году, 65% — в 2020 году, 66% — в январе-мае 2021 года", — отметила Банникова.

Импортеры смогут использовать альтернативные пути поставок европейских товаров в Россию, но это потребует серьезного изменения существующей инфраструктуры и, в конечном итоге, может вызвать небольшой рост цен внутри России, полагает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

"Переориентация европейских грузов, конечно, потребует серьезной перестройки, в связи с чем возможно подорожание на какое-то время. Но в целом, как мне представляется, глобального подорожания не будет – скорее всего, на уровне нескольких процентов с точки зрения себестоимости, и этот процесс будет растянут во времени", — сказал Микаелян. Проблемы, по словам эксперта, могут возникнуть, если альтернативные маршруты не справятся с товарным потоком.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.