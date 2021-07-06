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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210706/834128608.html
Назван минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году
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Минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщила журналистам пресс-служба Минтруда. "Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021... ПРАЙМ, 06.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщила журналистам пресс-служба Минтруда.
"Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 рублей. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru", — говорится в сообщении.
В Минтруде напомнили, что в соответствии с принятой в прошлом году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.
Согласно пояснительной записке к размещенному проекту, его принятие способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,7 миллиона работников.