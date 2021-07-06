МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в РФ в 2022 году составит 13 617 рублей, сообщила журналистам пресс-служба Минтруда. Минфин привел структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар

"Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 рублей. Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru", — говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что в соответствии с принятой в прошлом году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.

Согласно пояснительной записке к размещенному проекту, его принятие способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,7 миллиона работников.