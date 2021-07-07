МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Согласно итогам первой половины текущего года почти половина госзакупок Москвы производится у малого бизнеса, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"По итогам первых шести месяцев этого года доля закупок столицы у малого и среднего бизнеса составляет 44,8%. Таким образом, Москва готова к выполнению требований федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в который на прошлой неделе внесли изменения", — говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, которые приводятся на сайте, Москва занимает долю в 15% от общего объема закупок РФ: каждый шестой рубль в системе закупок страны приходится на потребности столичных заказчиков.

"Заказы правительства Москвы выполняют предприятия из всех регионов России, поэтому мы системно отдаем приоритет в исполнении наших заказов предприятиям малого бизнеса. Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объеме госзаказа", — добавил Ефимов.