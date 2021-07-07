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2021
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Международные резервы России за июнь снизились
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Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля составили 591,529 миллиарда долларов против 605,232 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России. Таким образом, за июнь резервы... ПРАЙМ, 07.07.2021
международные резервы рф, цб рф, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля составили 591,529 миллиарда долларов против 605,232 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за июнь резервы снизились на 13,703 миллиарда долларов, или на 2,3%.
Стоимость монетарного золота в резервах в июне уменьшилась на 9,059 миллиарда долларов, или на 6,5% и на 1 июля составила 130,440 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в июне снизилась до 22,1% с 23% в мае.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.