МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 июля составили 591,529 миллиарда долларов против 605,232 миллиарда на 1 июня, сообщил Банк России. Июнь стал рекордным месяцем по выдаче населению кредитов наличными

Таким образом, за июнь резервы снизились на 13,703 миллиарда долларов, или на 2,3%.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне уменьшилась на 9,059 миллиарда долларов, или на 6,5% и на 1 июля составила 130,440 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в июне снизилась до 22,1% с 23% в мае.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.