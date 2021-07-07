МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция может вырасти до 6,3%, а ключевая процентная ставка Банка России — до 7% к концу года, говорится в новом обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. Главными факторами риска — последствия электорального цикла и возможное ослабление курса во втором полугодии на фоне изменения риторики ФРС США.

Аналитик спрогнозировал рост ставки ЦБ до конца года

Она перечислила основные факторы, усиливающие инфляционное давление: