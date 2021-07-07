Экономист предупредила о росте инфляции и ставки ЦБ выше прогнозов
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция может вырасти до 6,3%, а ключевая процентная ставка Банка России — до 7% к концу года, говорится в новом обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. Главными факторами риска — последствия электорального цикла и возможное ослабление курса во втором полугодии на фоне изменения риторики ФРС США.
Она перечислила основные факторы, усиливающие инфляционное давление:
- Восстановление цен на сырьевые товары с конца 2020 года. При этом ожидания стабилизации цен на нефть на уровне $50-60 за баррель сейчас трансформируются в мнение о том, что они могут двинуться к диапазону $80-100 за баррель. И даже если OPEC+ решит рано или поздно остановить нефтяное ралли увеличением добычи, динамика нефтяных цен точно превосходит ожидания, считает Орлова.
- Скачок цен на металлы. "Учитывая, что стоимость запасов металлов ниже, чем запасов нефти и нефтепродуктов, ожидаемый технологический сдвиг создаст устойчивый спрос на цветные металлы и инфраструктурные расходы поддерживают рост цен в секторе черных металлов, спрос выглядит очень сильным", — говорится в отчете.
- Рост индекса мировых цен на продукты питания на 40%в мае год к году.
- Скачок в росте транспортных расходов на 20% из-за перебоев в мировой торговле. "Лучшей иллюстрацией этого факта является скачок в росте контейнерных расходов, которые с конца прошлого года выросли на 100% до 600% в зависимости от направления, и рост цен не закончен: за две последние недели июня цены на контейнеры выросли в среднем на 20%", — отмечает автор исследования.
- Россия столкнулась с 15%-м ростом цен на импортируемую продукцию в первом квартале 2021 года. "Хотя правительство сосредоточило свои усилия на том, чтобы исключить эффект ценовой трансмиссии с экспортных рынков, в том числе с рынков зерна, сахара и даже металлов, инфляционное давление формируется и через канал импорта. Рост цен на импортную продукцию в 1К21 оказался максимальным с момента перехода России на инфляционное таргетирование", — пишет Орлова.
- Риск ужесточение политики ФРС может создать негативный эффект переноса в размере 0,5 процентных пункта в инфляцию будущего года. "Хотя курс рубля все еще торгуется очень близко к уровням конца прошлого года, возможное изменение риторики ФРС и курс на ужесточение монетарной политики в США по-прежнему являются серьезным риском", — предупреждает экономист и добавляет, все возрастающие шансы реализации сценария укрепления доллара со второго полугодия 2021 года могут потенциально добавить до 0,5 процентных пункта к годовой инфляции 2022 года, если рубль двинется в диапазон 75-80 за доллар.
- Быстрое снижение безработицы в России до 4,9% в мае. "Внешние инфляционные факторы идут рука об руку с ростом внутрироссийских инфляционных опасений, основным из которых является быстрое восстановление российского рынка труда", — говорится в обзоре.
- Расходы на международный туризм остаются на уровне $1 миллиарда в месяц в 2021 года. "Российская статистика платежного баланса пока свидетельствует о том, что россияне в среднем тратят всего $1 миллиард в месяц на международный туризм против $4 миллиардов в 2019 году. Мы считаем, что локальное предложение не подстраивалось на регулярной основе под дополнительный спрос, созданный за счет сокращения международного туризма, и, таким образом, закрытие границ следует считать инфляционным, по крайней мере, в ближайшие месяцы", — объясняет Орлова.
- Ускорение роста розничных кредитов до 22% год к году к маю 2021 года.
- Вероятность возобновления ускоренного роста цен в четвертом квартале 2021 года. "Выборы в Думу, которые пройдут 19 сентября, могут усилить инфляционное давление по двум каналам. Во-первых, правительство, вероятно, увеличит некоторые социальные расходы накануне выборов. Во-вторых, нельзя исключать, что розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале 2021 года", — предполагает экономист банка.
https://1prime.ru/state_regulation/20210707/834136961.html