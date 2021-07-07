МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инвляция стала главным страхом специалистов центральных банков по управлению резервами в мире. Пойдут на все: "Газпром" придумал, как заставить Европу "прогнуться"

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса UBS, также регуляторов волнует возможное продолжение пандемии короанвируса и вызванный им кризис, а также растущий уровень долга.

В исследовании UBS, которое проводилось в апреле и июне, приняли участие представители почти 30 мировых центральных банков.

Свыше половины респондентов — 57% — считают основным риском для мировой экономики инфляцию. Еще год назад о таких страхах не заявлял ни один из опрошенных представителей регуляторов.

79% респондентов в списке своих опасений назвали возможный провал в борьбе с пандемией.

71% — волнуется из-за уровня государственного долга.

"Инфляция снова становится главным поводом беспокойства для представителей центральных банков. Большинство говорит, что ожидает ее роста, но не до очень высоких уровней. Так что, похоже, у регуляционного сообщества сложилось мнение, что то повышение инфляции, с которым мы сталкиваемся сейчас, временное", — цитирует агентство главу подразделения стратегии и консультирования в UBS Массимилиано Кастелли.