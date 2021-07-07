Названы главные страхи мировых центробанков
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инвляция стала главным страхом специалистов центральных банков по управлению резервами в мире.
Как пишет агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса UBS, также регуляторов волнует возможное продолжение пандемии короанвируса и вызванный им кризис, а также растущий уровень долга.
В исследовании UBS, которое проводилось в апреле и июне, приняли участие представители почти 30 мировых центральных банков.
Свыше половины респондентов — 57% — считают основным риском для мировой экономики инфляцию. Еще год назад о таких страхах не заявлял ни один из опрошенных представителей регуляторов.
79% респондентов в списке своих опасений назвали возможный провал в борьбе с пандемией.
71% — волнуется из-за уровня государственного долга.
"Инфляция снова становится главным поводом беспокойства для представителей центральных банков. Большинство говорит, что ожидает ее роста, но не до очень высоких уровней. Так что, похоже, у регуляционного сообщества сложилось мнение, что то повышение инфляции, с которым мы сталкиваемся сейчас, временное", — цитирует агентство главу подразделения стратегии и консультирования в UBS Массимилиано Кастелли.
https://1prime.ru/state_regulation/20210707/834138097.html