МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года, сообщил в понедельник Росстат. Экономист предупредила о росте инфляции и ставки ЦБ выше прогнозов

"В июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,69%, по сравнению с декабрем 2020 года — 104,19% (в июне 2020 года – 100,22%, по сравнению с декабрем 2020 года – 102,63%)", — говорится в сообщении.

В соответствии с открытыми данными Росстата, 0,69% — самая высокая месячная инфляция для июня с 2012 года, когда она была 0,89%, а в годовом выражении 6,5% — самый высокий уровень с августа 2016 года, когда было 6,85%.

Как отмечает Росстат, месячный рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в июне в девяти субъектах РФ. В наибольшей степени – в Тверской области (на 1,3%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге – на 0,9% (с начала года прирост цен составил 3,9% и 4,7% соответственно).

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе говорил о том, что рост цен в июне на четверть обусловлен повышением цен на "борщевой набор". Среди других факторов, которые оказали влияние на инфляцию в прошлом месяце, по его словам, — рост стоимости туристических услуг, в том числе за счет открытия Турции, и рост цен на стройматериалы.

В целом же, как сказал Решетников, министерство видит тренд на замедление роста цен, хотя в июле на динамику инфляции будет влиять индексация тарифов с 1 июля, а также последствия роста цен на металлы. По действующему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, но министерство планирует обновить его в скором времени, оценки будут повышены. Как пересмотр параметров инфляции повлияет на решение ЦБ по ставке

ИНФЛЯЦИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Недельная инфляция в России с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%, с начала года потребительские цены выросли на 4,53%, сообщает Росстат.

"За период с 29 июня по 5 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,46%, с начала июля – 100,33%, с начала года – 104,53%", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,23%. До этого две недели подряд Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,12%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо выросли на 0,2%.

Отмечается, что традиционно с начала июля выросли тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг: на услуги по снабжению электроэнергией — на 4,3%, водоотведение — на 3,4%, газ сжиженный — на 3,3%, водоснабжение холодное — на 3,2%, водоснабжение горячее — на 3%, отопление — на 2,7%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,4%.

По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года — 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.