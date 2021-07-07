МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго, следует из документа, размещенного в Федеральном реестре США. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

"Комиссия настоящим документов уведомляет о начале расследования и предварительного этапа изучения антидемпинговых и компенсационных пошлин (на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго — ред.)", — говорится в документе.

Само расследование, которое должно определить наносит ли импорт аммиаката мочевины и аммиачной селитры из России, Тринидада и Тобаго ущерб соответствующей отрасли в США, было начато 30 июня. Если министерство торговли не продлит время расследования, комиссия должна принять предварительное решение относительно антидемпинговых и компенсационных пошлин за 45 дней, или в данном случае к 16 августа 2021 года.

Азотные удобрения, к которым относится карбамидо-аммиачная смесь (КАС, жидкое азотное удобрение) — одни из наиболее востребованных у сельскохозяйственных производителей в мире. США входят в топ-5 импортеров российских азотных удобрений.

При этом в 2019 году Еврокомиссия объявила о введении антидемпинговых пошлин на импорт КАС из России, а также из США и Тринидада и Тобаго. В частности, под действие пошлин попали российские "Акрон" и "Еврохим".