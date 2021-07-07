МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ предусматривает строительство третьей очереди БАМа и Транссиба за счёт средств ФНБ для вывоза якутского угля, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Минфин привел структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар

"Третий этап развития БАМа и Транссиба — это как раз та ветка, по которой поедет якутский уголь. Мы сейчас предусматриваем её финансирование за счёт средств ФНБ, но это будет, в основном 2025, 2026, 2027 годы", — заявил Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

По словам Белоусова, пока правительство исходит из того, чтобы "вписать якутский уголь в прирост провозных возможностей БАМа и Транссиба". Он отметил, что из-за этого сейчас все силы брошены на то, чтобы в 2024 году достичь цели в 180 миллионов тонн угля. "144 миллиона тонн — сегодня провозная способность, 180 миллионов тонн — соответственно, 2024 год. И в эти объёмы нам нужно будет вписать 15 миллионов тонн кузнецкого угля и, соответственно, объёмы Якутии и других грузов", — добавил он.

Ранее по теме перевозок угля проводился ряд совещаний. В частности, в середине февраля текущего года заседание президиума правкомиссии по транспорту проводил Белоусов. По его итогам был дан ряд поручений. В частности, провести проработку с грузоотправителями и обеспечить подтверждение грузовой базы до 2025 года и проработать вопрос о возможности заключения РЖД многосторонних обязывающих договоров на три-четыре года по обеспечению вывоза грузов и предъявлению грузовой базы с грузоотправителями и морпортами.

При этом президент РФ Владимир Путин призвал не терять времени с работами по третьему этапу развития БАМ и Транссиба.

"Чего ждать-то? Мы вот с Маратом (Хуснуллиным, вице-премьером — ред.) разговаривали сегодня, ну он просит на эти стройки завозить там, и на дороги, завозить из Средней Азии больше людей. Там частично уже китайцы работают. Ну чего ждать-то, я не понимаю. Не надо откладывать", — сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, если не хватает мощностей строительных организаций, надо подключать другие.

"Ну подключайте других, кто может строить. Возьмите тех же самых военных железнодорожников. Они не могут строить, значит что, должно там стоять, что ли? Это неправильно", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что речь идет о строительстве экономически выгодных, окупаемых проектов. "Если вкладывать деньги, вкладывать надо в то, что окупается. Это же окупается", — сказал он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился с тем, что простоев быть не должно, и отметил, что это не только экономически выгодный проект, но еще и развитие юга Якутии.

"Прикиньте, пожалуйста, и доложите мне попозже", — сказал Путин.