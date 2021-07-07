МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках заседания 15-16 июня допустила, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого, говорится в обнародованном в среду протоколе этого заседания. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

"Многие участники упомянули, что они ожидают, что условия для начала снижения темпов выкупа активов могут быть достигнуты несколько раньше, чем они ожидали на предыдущих заседаниях, в свете поступающих данных", — говорится в сообщении.

Вместе с этим другие члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике, отмечается в документе. Некоторые участники призвали комитет к терпению в оценке прогресса по достижению целей и объявлению об изменениях в планах по выкупу, говорится в протоколе. В целом участники согласились с тем, что важно иметь возможность для снижения темпа выкупа в случае необходимости.

Хотя регулятор и повысил средний прогноз по инфляции на текущий год на 1 процентный пункт (до 3,4% с 2,4%), повышение прогнозов на 2022-2023 годы составило лишь по 0,1 п.п., что указывает на снижение инфляционного давления, говорится в протоколе. Участники продолжают ожидать, что в этом году скачок инфляции будет временным, поскольку вызван временными факторами по спросу и предложению, отмечается в документе.

В ходе заседания члены комитета отмечали улучшение на рынке труда, говорится в документе. Как указывает ФРС, некоторые участники упомянули, что пока показатели далеки от целевых и оказались слабее ожиданий, при этом восстановление было неравномерным. Некоторые члены заседания ожидают, что дефицит рабочей силы ослабнет к осени по мере успехов в программе вакцинации, сообщается в протоколе.

В рамках заседания 15-16 июня ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году. Следующее заседание запланировано на 27-28 июля.