МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. РЖД совместно с коллегами, вывозящими уголь, рассматривают строительство новой железнодорожной ветки в сторону Тихого океана, не прилегающей к Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. Кабмин планирует профинансировать третью очередь БАМа и Транссиба из ФНБ

"Коллеги, которые вывозят (уголь — ред.). Вы сейчас сказали, наверное, имели в виду Эльгу (Эльгинское месторождение в Якутии — ред.), где ежедневно идёт 9-10 составов на сегодняшний день по объёмам. Коллеги предложили построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана при условии, если им дадут возможность вывозить уголь. То есть, это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант вместе с ними рассматриваем", — заявил Белозеров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, прошедшего 7 июля.

Он добавил, что эта инициатива будет также предложена правительству РФ. "Будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности", — сказал глава РЖД.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань.