МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза, а их общая сумма увеличилась в шесть раз, достигнув 362 миллиардов рублей в 2020 году, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в стране за прошлый год.

"Несмотря на постоянное совершенствование законодательства о закупках не снижается количество нарушений, выявляемых органами контроля (аудита) в сфере закупок, общее количество которых в динамике с 2014 по 2020 год увеличилось в 4 раза, с 21,5 до 83,5 тысячи нарушений, а общая сумма финансовых нарушений выросла почти в 6 раз, с 66,1 до 362 миллиарда рублей", – говорится в отчете. Назван фактор, который влияет на большинство отраслей экономики России

Доля государственных и корпоративных закупок в российском ВВП, по данным аудиторов, в 2020 году составила 27%, в эту сферу ежегодно вовлечены более 100 тысяч заказчиков и 400 тысяч поставщиков. Общая сумма заключенных государственных контрактов достигла своего максимума за весь период функционирования контрактной системы и составила 8,9 триллиона рублей, что выше уровня 2019 года на 7,7%, при этом объем корпоративных договоров за прошлый год сократился по сравнению с 2019 годом на 6,1%, и составил 19,9 триллиона рублей.

Среди других изменений за 2020 год аудиторы отмечают рост по сравнению с 2019 годом государственных расходов на лекарственные средства и медицинское оборудование: на 21,5% и 32,5% соответственно. Эти изменения связаны с пандемией.

Властям в тяжелых условиях борьбы с коронавирусом удалось обеспечить бесперебойную работу системы закупок, отмечает контрольное ведомство, однако оценить эффективность закупочных процедур оказалось сложно, так как, по данным СП, большинство федеральных ведомств формально подошло к исполнению плана развития конкуренции.

СП рекомендовала правительству разработать стратегию развития системы госзакупок с учетом отраслевой специфики и создать единую методику определения и внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ и услуг.