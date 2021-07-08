МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ/Dow Jones. Американские фондовые индексы подросли в среду. Трейдеры оценивали перспективы экономики и искали намеки на ближайшие планы Федеральной резервной системы США в протоколах ее июньского заседания.

S&P 500 вырос на 14,59 пункта, или 0,3%, до 4358,13, поставив новый рекорд. Nasdaq Composite отметился ростом четвертую сессию подряд, прибавив 1,42 пункта, или 0,01%, и закрывшись на отметке 14665,06. Dow Jones Industrial Average вырос на 104,42 пункта, или 0,3%, до 34681,79.

Тем временем доходность американских гособлигаций в среду продолжала резко снижаться. Для 10-летних казначейских бумаг она опустилась до многомесячных минимумов, отражая обеспокоенность инвесторов состоянием экономики и высоко заразным штаммом коронавируса "дельта". Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании внутренних новостей

Ведущие индексы США продвинулись на рекордную территорию благодаря признакам восстановления экономики и сигналам ФРС о том, что она не намерена в ближайшее время сворачивать политику поддержки рынков. При этом денежно-кредитная политика центрального банка спровоцировала ускорение инфляции, сопровождающееся дефицитом поставок и трудовых ресурсов, что может стать сдерживающим фактором для экономического роста. Это усложняет картину для инвесторов.

Рынком движет обеспокоенность ростом, говорит инвестиционный директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. Имеются признаки того, что рост выходит на плато, чего не происходит с инфляцией. Это похоже на стагфляцию, которая наблюдалась в 1970-х годах.

Такая динамика является причиной падения доходности гособлигаций, которое в свою очередь влияет на котировки акций, отмечает он. "Замедление роста является результатом инфляции", — считает Бруквар.

Цены на американские гособлигации в среду продолжили повышаться, из-за чего доходность 10-летних бондов опустилась до 1,321%, минимума закрытия с 18 февраля. Во вторник доходность этих бумаг составляла 1,369%.

Снижение доходности гособлигаций усиливает спрос на такие активы, как акции роста, которые приносят более высокий доход.

"Драйвером рынка в действительности стал технологический сектор, – отмечает Эсти Двек, директор Natixis Investment Solutions по стратегии на мировом рынке. – В следующие недели и месяцы рост экономики США, надеюсь, продолжится, что будет и дальше поддерживать рынки".

Ситуация на рынках нефти остается нестабильной после того, как ОПЕК и ее союзники ранее на этой неделе не смогли договориться об увеличении добычи. Фьючерсы на нефть WTI в среду подешевели на 1,6% до 72,20 доллара за баррель после сильнейшего с мая дневного падения во вторник.

Представители американских властей провели переговоры с членами ОПЕК и надеются, что организация достигнет соглашения, которое обеспечит рост добычи, что сдержит скачок цен. Об этом пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки во вторник сказала репортерам.

Опубликованные в среду протоколы июньского заседания ФРС показали, что руководители центрального банка обсуждали порядок и сроки сворачивания мер поддержки экономики. Протоколы также отражают нарастание разногласий относительно сроков перехода к повышению процентных ставок и сокращению покупок активов. Вирусолог рассказал об особенности штамма коронавируса "дельта"

Пресс-конференция после июньского заседания ФРС вызвала обвал на рынке, однако сейчас инвесторы, похоже, меньше обеспокоены действиями центрального банка.

"Руководители центрального банка не дремлют и приглядывают за инфляцией, но по-прежнему считают, что она будет временной", – говорит Двек.

Опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM) по сектору услуг США оказались слабее прогнозов экономистов, просигнализировав о возможном замедлении роста экономики. Это привело к ралли на рынке облигаций во вторник, отмечает Пол Флад, управляющий фондом смешанных классов активов в BNY Mellon Investment Management.

Неблагоприятные макроданные "немного смягчили опасения насчет более раннего ужесточения денежно-кредитной политики", поясняет Флад. "Доходность облигаций снижается, и это открывает возможности на рынках акций", – говорит он.

Вышедшая в среду статистика показала, что число вакансий в США в мае осталось без изменений, на уровне 9,2 млн, тогда как показатель за апрель был пересмотрен с 9,3 млн также до 9,2 млн. Таким образом, индикатор в целом совпал с ожиданиями экономистов и показал, что ситуация в экономике остается благоприятной, однако она восстановилась не полностью.

"Один из главных факторов дальнейшего роста – это рынок труда. Он не достиг прогресса, достаточного для того, чтобы ФРС начала сворачивать стимулирующие программы", – считает Двек.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 в среду вырос на 0,8% до 459,53 пункта, что является вторым самым высоким показателем на закрытие торгов в истории индекса.

Shanghai Composite поднялся на 0,7% до 3553,72, а японский Nikkei 225 откатился на 1% до 28366,95.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com и Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz